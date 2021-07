Calciomercato Roma, sondati Dimarco e Dijks per sostituire Spinazzola

AS ROMA NEWS – La Roma comincia a muoversi sul fronte terzino sinistro per colmare la lacuna che si è aperta sulla sinistra dopo l’infortunio occorso a Spinazzola, che tornerà in campo solo l’anno prossimo.

Per questo la Roma è alla ricerca di un sostituto. La società giallorossa, rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha fatto un primo sondaggio per Federico Dimarco, 23 anni, terzino dell’Inter valutato 10 milioni di euro.

Ma non è l’unico nome su cui si sta ragionando: chieste informazioni anche per Mitchell Dijks, terzino olandese classe ‘93 del Bologna. La Roma potrebbe provare a inserire una contropartita o cambiare la formula d’acquisto, legata alle presenze.

Lo stop di Spinazzola spinge la Roma a cercare un sostituto, ma l’esterno della Nazionale, arrivato oggi a Roma, è stato rassicurato da Mourinho: sarà al centro del progetto giallorosso.

Fonte: Gianlucadimarzio.com