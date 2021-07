Roma, grana Nzonzi: il francese rifiuta il triennale del Benfica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Grana per la Roma, che non riesce a piazzare un esubero piuttosto pesante: Steven Nzonzi infatti ha detto no al Benfica.

Lo riferisce in questi minuti il portale Gazzetta.it. Il centrocampista francese, 32 anni, è reduce da una discreta stagione al Rennes che però per motivi di bilancio non ha potuto trattenere il mediano.

Per la Roma Nzonzi non fa più parte del progetto e cerca una sistemazione per il calciatore, e sembrava averla trovata: il Benfica, blasonato club portoghese, gli aveva offerto un contratto di tre anni, con la Roma pronta a cederlo a titolo gratuito.

Nzonzi però, dopo aver valutato attentamente l’offerta dei lusitani, ha deciso di rispedire al mittente la proposta. La Roma dunque dovrà continuare a cercare una destinazione gradita per il suo calciatore.