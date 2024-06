Calciomercato Roma, Spinazzola saluta: il club ha deciso, no al rinnovo di contratto. Ghisolfi a caccia di un terzino più giovane

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola lascia la Roma. Il club ha rotto definitivamente gli indugi, chiudendo le porte a un possibile rinnovo di contratto del terzino 31enne.

Nei giorni scorsi su alcuni giornali si era parlato di un incontro a Trigoria tra De Rossi e l’agente del calciatore per provare a capire se ci fossero spiragli per un prolungamento di un altro anno, magari a cifre molto più basse di quelle che Spinazzola percepiva al momento.

⤵️🇮🇹 Leonardo Spinazzola will leave AS Roma as free agent, as expected. https://t.co/1l9V4Clf1J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2024