Calciomercato Roma, spunta il nome di Steijn: il trequartista goleador piace anche all’Inter

AS ROMA NEWS – Nuovo nome per il mercato della Roma: si tratta di Sem Steijn, trequartista del Twente e autentica rivelazione del campionato olandese. Secondo quanto riportato dal quotidiano De Telegraaf, i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul classe 2001, autore di una stagione clamorosa: 23 gol in 27 partite, numeri impressionanti per un centrocampista offensivo.

Steijn si era già fatto notare l’anno scorso con 17 reti in Eredivisie, ma quest’anno ha alzato ulteriormente l’asticella, confermandosi come uno dei talenti più interessanti del calcio olandese. Oltre alla Roma, anche l’Inter starebbe monitorando il suo profilo, ma al momento il club più avanti sembra essere il Feyenoord, che avrebbe già presentato un’offerta da 8 milioni di euro e incassato il gradimento del giocatore.

Il trequartista ha un contratto in scadenza nel 2028, ma nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Un’occasione interessante anche in ottica futura, soprattutto se la Roma dovesse puntare su un tecnico che predilige la valorizzazione dei giovani talenti.

Fonte: De Telegraaf