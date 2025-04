Da esuberi a trascinatori: Soulé e Shomurodov, la strana coppia che fa sognare la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – A gennaio avevano le valigie pronte. Uno con la testa già a Venezia, l’altro con mezza Serie A e persino il Real Betis ai suoi piedi. Oggi, invece, Matías Soulé ed Eldor Shomurodov sono il volto nuovo della rincorsa europea della Roma. Una coppia nata per caso, ma che ora Ranieri coccola come due titolari indiscussi.

Soulé, talento argentino sbocciato a Mar del Plata, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi e nello scacchiere giallorosso. Sempre titolare nelle ultime nove partite di campionato, ha firmato tre gol pesantissimi (Parma, Empoli, Lazio) e due assist, entrambi per il compagno Eldor. Non proprio male per uno che fino a febbraio sembrava destinato a cambiare aria.

E l’uzbeko? Rinato. Rigenerato. Rivitalizzato. Ranieri ha risvegliato il centravanti che in molti davano per disperso tra panchine e prestiti. Shomurodov è già in doppia cifra per partecipazioni al gol (7 reti e 3 assist) e viaggia a una media realizzativa migliore di Dovbyk: un gol ogni 159 minuti, contro i 184 dell’ucraino. Un dettaglio? No, un dato pesante.

Nelle ultime sei giornate, la Roma ha raccolto 14 punti: ben 8 portano la firma diretta del tandem Soulé-Shomurodov, con 4 gol e un assist decisivi. Altro che rincalzi: sono loro a trascinare la squadra. Contro il Verona hanno costruito e finalizzato il gol vittoria, mentre ora si preparano alla trasferta a San Siro, dove Eldor ha già colpito in passato con la maglia del Cagliari.

Insomma, da esuberi a uomini-copertina. E chissà che alla fine non siano proprio loro a spingere la Roma in Champions. Ghisolfi ci spera, Dybala ci crede. Ranieri? Lui sorride sornione: si gode la sua strana coppia, forgiata nel silenzio e diventata d’improvviso la voce più forte della Roma.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport