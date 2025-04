De Zerbi, profumo di Roma: sceglie la Capitale per portare in ritiro il suo Marsiglia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto De Zerbi sceglie Roma. Non (ancora) come panchina, ma come base per il ritiro decisivo del suo Marsiglia. Il tecnico italiano ha infatti deciso di isolare la squadra in vista dello sprint finale della Ligue 1, trasferendola in Italia, lontano dalle pressioni dell’ambiente francese.

Una mossa che inevitabilmente riaccende i riflettori sul suo futuro. De Zerbi è stato accostato in passato alla Roma per il dopo-Ranieri, e la decisione di preparare le ultime quattro giornate di campionato a due passi da Trigoria suona quantomeno significativa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la scelta sarebbe dettata dalla volontà di ritrovare concentrazione e compattezza, elementi smarriti in una stagione altalenante ma ancora aperta: il Marsiglia è secondo in classifica, ma deve difendersi dagli assalti di Monaco e Lilla per blindare l’accesso diretto alla prossima Champions League.

Il quartier generale scelto è l’Hotel Cavalieri Hilton, con gli allenamenti fissati al moderno impianto del Roma City Football Club, il Riano Athletic Center, struttura dotata di campi all’avanguardia e infrastrutture all’altezza di un club di livello europeo. Il Marsiglia resterà in Italia a oltranza, rientrando in Francia solo alla vigilia delle gare.

De Zerbi, sotto contratto fino al 2026, continua a glissare sul futuro, ma la sua figura resta tra le più chiacchierate nel toto-panchine estivo. E chissà che questa “gita” romana non sia l’anticamera di qualcosa di più duraturo.

Fonte: Gazzetta dello Sport