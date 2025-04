I funerali del Papa sabato 26 aprile alle 10. Gare di Serie A a rischio: Inter-Roma può slittare

NOTIZIE AS ROMA – La dolorosa scomparsa di Papa Francesco, per la quale sono già state rinviate le quattro gare di Serie A i programma a Pasquetta, rischia di avere ripercussioni anche sulla 34a giornata, scrive in questi minuti il portale Sportmediaset.it. Non è ancora stato deciso la data del funerale di Bergoglio, che presumibilmente si terrà tra venerdì 25 aprile (in programma Atalanta-Lecce) e domenica 27 aprile.

Sui social molti tifosi si interrogano se sia giusto giocare e nel caso di ultimo saluto nella giornata di sabato 26 ci sarebbero non pochi problemi. Oltre a Como-Genoa, in quella data sono previsti Inter-Roma e Lazio-Parma. Se, invece, dovessero celebrarsi domenica destino incerto per Venezia-Milan, Fiorentina-Empoli, Juve-Monza e Napoli-Torino. Salve Udinese-Bologna e Verona-Cagliari in programma lunedì 28.

Per la squadra di Inzaghi, in piena lotta scudetto con il Napoli, il rinvio della gara contro i giallorossi rappresenterebbe un grande problema, perché il calendario è davvero intasato. Il 30 aprile e il 6 maggio sono in programma le semifinali di Champions League contro il Barcellona, mentre l’eventuale finale di Coppa Italia (in caso di vittoria mercoledì sera contro il Milan) è prevista per il 14 maggio. Rimarrebbe così solo uno slot possibile, il 21 maggio, prima della fine del campionato (25 maggio). Senza considerare il rischio di spareggio-scudetto con il Napoli.

Ancora più intricata la questione della Lazio, che mercoledì recupererà il match contro il Cagliari, a cui la decisione della Lega Serie A non è andata giù. Il presidente Lotito ha già fatto sapere che la squadra ha intenzione di partecipare ai funerali e a questo si aggiunge anche il problema dell’ordine pubblico, visto che in serata c’è la sfida con il Parma e a Roma si riverseranno milioni di fedeli per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco.

Fonte: Sportmediaset.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:20 – E’ ufficiale: i funerali di papa Francesco si terranno sabato 26 aprile alle ore 10. Le partite di quella data, Como-Genoa, Lazio-Parma e Inter-Roma, sono a rischio slittamento.