Stadio della Roma, slitta la consegna del progetto definitivo: il motivo

AS ROMA NOTIZIE – Era attesa tra ieri e oggi la consegna ufficiale del progetto definitivo del Nuovo Stadio della Roma al Comune. Un passaggio cruciale nel percorso amministrativo che dovrebbe portare alla realizzazione dell’impianto a Pietralata. Tuttavia, come riferisce il giornalista Andrea De Angelis su X, questo step potrebbe subire uno slittamento di qualche giorno.

Il motivo è legato a un evento eccezionale: la morte di Papa Francesco, che ha inevitabilmente modificato l’agenda istituzionale del Paese. In questi giorni, l’intera macchina organizzativa dello Stato – Roma in testa – è stata mobilitata per gestire l’emergenza e i protocolli legati al lutto nazionale. Una situazione che ha portato a rivedere le tempistiche di molte attività pubbliche, tra cui appunto anche quella legata al dossier stadio.

Al momento, quindi, non sono previsti aggiornamenti ufficiali nella giornata odierna. Resta da capire se la nuova data sarà comunicata a breve, ma da quanto trapela si tratta solo di un breve rinvio e non di un intoppo nel percorso, che rimane avviato e in fase avanzata.