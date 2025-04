“ON AIR!” – ROSSI: “Non so se la Roma si merita uno come Soulè”, LO MONACO: “Preferirei De Rossi a Guardiola, tra qualche anno piangeremo”, ORSI: “Ranieri dice che la Champions è impossibile? Ma chi ci crede…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io penso che le partite di sabato verranno fatte slittare, e che verranno spalmate sul palinsesto di domenica. Roma-Verona? Fino a questo momento c’è stato il dibattito se uno come Soulè si meritava la Roma, ma ora comincio a pensare se è la Roma a meritarsi uno come Soulè…Tu hai pagato quella cifra perchè pensavi che potesse essere il Dybala del domani. Ma il Dybala preso dal Palermo dalla Juve, questa Roma qua se lo merita? Secondo me no…L’idea di svecchiare la rosa era di De Rossi, e comincio a pensare che lo hanno mandato via proprio perchè aveva idee, mentre qua si preferisce mettere le toppe…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La Roma non sta vivendo il suo periodo migliore, ma credo sia causato dall’enorme stanchezza mentale di una rincorsa molto dispendiosa. Ora dovremo badare al sodo più che al bel gioco. Il percorso è molto complicato, ma lo sapevamo. Il fatto che sia ancora in corsa per l’Europa a 5 giornate dalla fine ha qualcosa di straordinario se pensiamo a dove stavamo prima dell’arrivo di Ranieri… In una rosa ampia uno come Shomurodov può starci, ma trovo delittuoso che a gennaio non si sia andato a individuare un attaccante che potesse essere un alternativa a Dovbyk, perchè lui e Shomurodov sono centravanti molto diversi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io Conte lo andrei a prendere a piedi e lo porterei qui per mano…E’ antipatico? Se poi scendiamo in piazza a festeggiare il quarto scudetto, a me di quello che ha detto durante la stagione sai quanto mi interesserebbe…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Conte? E’ l’allenatore che non vorrei mai, quanto mi è antipatico. Sono allenatori che incattiviscono il pubblico, sono diseducativi… Io voglio i Del Bosque, Ancelotti, Guardiola…a me piace vincere con i Liedholm…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma mi sembra una squadra stanca, si è visto proprio in campo. Inizio di stagione ridicolo grazie a Friedkin e Ghisolfi, poi la situazione è stata ricompattata con Ranieri. Ma la cosa peggiore è successa a gennaio, col ds che ha sbagliato tutti e cinque gli acquisti. Ma il presidente non lo vede? Ha rovinato l’inizio del campionato, ha rovinato pure la fine dove avevi beccato l’allenatore…Visto che i titolari sono scoppiati, ora ci sarebbero serviti giocatori buoni…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Oggi Shomurodov si prende tutte le copertine, e mi fa pensare il fatto che lui diventi protagonista a discapito di Dovbyk. Per me Artem se lo dovrebbe mangiare a Shomurodov. A me pensare che la Roma si possa affidare a Shomurodov anche l’anno prossimo mi fa prendere un colpo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Più di qualcuno intravede una possibilità Sarri per la Roma, sono in tanti a prevederlo, è un nome che può rispecchiare alla perfezione il profilo cercato dalla società per il progetto romanista…E’ un allenatore importante, valorizza i giocatori, ti fa crescere dal punto di vista del gioco e conosce le dinamiche di questa città, e avrebbe voglia di rivincita sull’altra sponda del Tevere…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Sarri non era un profilo che convinceva al 100% la proprietà prima dell’arrivo di Mourinho…Secondo me alla Lazio ha fatto un lavoro molto buono, mi sembra un profilo che porterebbe grande credibilità, non è uno che accetta tutto e si fa rispettare. L’unica incognita vera è legata all’età, perchè ha 66 anni, non è proprio un profilo futuribile. Però è uno che ha vinto, sa far rendere meglio le squadre che allena, e poi alcune scelte della Roma sono indicative: Paredes con lui giocherebbe, Dybala ha fatto con Sarri una delle migliori stagioni alla Juve da falso nove, Soulè sarebbe un esterno destro ideale nel 4-3-3…non servirebbe ritoccare così tanto, ti mancherebbe una mezzala e un esterno alto, ma non è come Gasperini, che avresti dovuto cambiare mezza squadra…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ranieri ha fatto 41 punti in 17 partite, ma che gli vuoi dire…Hai perso con Empoli e Verona a inizio stagione, ma possiamo lamentarci di aver pareggiato contro Juve e Bologna? Se sono i risultati quelli che contano, quante volte è successo nella storia della Roma 17 partite senza perdere? … La Roma ha un’ossatura buona: Ndicka, Konè, Pisilli, Soulè, Baldanzi…se hai un ds bravo che ti compra tre giocatori forti, questa è una squadra che può arrivare in Champions. Io penso che la Roma valga più dei 56 punti che hai ora in classifica…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Io sono sicuro che De Rossi diventerà un grandissimo allenatore e tra tre o quattro anni piangeremo per non averlo sulla panchina della Roma. Chi vorrei in panchina tra Italiano o De Rossi? Ovviamente dico De Rossi… Tra Mancini, Allegri, Sarri, De Zerbi, Fabregas, contro chi perderebbe De Rossi? Con nessuno, fosse per me De Rossi sarebbe l’allenatore della Roma per altri 20 anni. Io lo preferirei anche a Guardiola…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questa Europa che deve essere obbligatoria non lo capisco. L’esempio del Napoli è lampante…se ti capitasse una stagione del genere, ma che te ne frega, per un anno senza Europa non finisce il calcio. Poi bisognerebbe capire se riusciresti a giocare a quel livello lì. Alcuni allenatori possono alzarti molto il livello, il Napoli senza coppe si sta giocando il campionato…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Champions per la Roma sarebbe una chimera, ma sta a due punti…ma come puoi dire che è impossibile? Ma chi ci crede? Ranieri dice che è una chimera, ma di che? Stai a due punti, mica a dieci punti. Ma che vuol dire…E’ difficile, ma da qui a dire che è una chimera…secondo me non è nemmeno improbabile…”

Redazione Giallorossi.net