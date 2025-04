La Lega risponde alla lettera di Lotito: Genoa-Lazio confermata di mercoledì per “garantire la regolarità del campionato”

ALTRE NOTIZIE – In attesa di comunicazioni ufficiali sulle partite di sabato, la Lega di Serie A ha risposto alla lettera con la quale il presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva chiesto di rivedere la decisione di far giocare domani Genoa-Lazio, e ha confermato la sua scelta.

Pur apprezzando l’intenzione di portare la squadra a rendere omaggio al Pontefice domani, la Lega di A ha infatti sottolineato che la data di mercoledì é la prima utile per garantire la regolarità del campionato col recupero in contemporanea delle quattro gare, posticipate ieri in segno di lutto.

Genoa-Lazio quindi si giocherà domani nonostante le rimostranze del presidente del club biancoceleste. Molto probabile invece che Lazio-Parma di sabato venga spostata a lunedì prossimo per motivi di ordine pubblico, visto che in quella giornata nella Capitale si terranno i funerali di Papa Francesco.

Fonte: Corriere.it