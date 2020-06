Calciomercato Roma, spunta Nunez dell’Almeria per l’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spunta un nome nuovo di zecca per l’attacco della Roma. Si tratta di Darwin Núñez, attaccante uruguaiano di 20 anni che milita nell’Almeria. Il giocatore, racconta Filippo Biafora de Il Tempo, è stato proposto a Petrachi.

Il giovane centravanti classe 1999 quest’anno ha totalizzato 20 presenze in Liga, mettendo a segno 12 gol. Núñez è un centravanti alto 187 centimetri, forte nel gioco aereo ma anche piuttosto veloce nonostante la stazza.

La Roma lo sta valutando come possibile vice-Dzeko ed è quindi un nome da tenere in considerazione in vista del prossimo mercato al pari di Nahuel Bustos, altro attaccante al vaglio dei giallorossi.