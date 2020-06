Calciomercato Roma, proposto Hendrick del Burnley a parametro zero

AS ROMA NEWS – Jeff Hendrick, centrocampista irlandese di 28 anni, è stato proposto alla Roma. Il tutto sarebbe partito da alcuni contatti tra un intermediario e Baldini, racconta il portale “Calciomercato.com”.

Il mediano del Burnley, calciatore molto duttile che può giocare anche come mezzala, non rinnoverà il suo contratto col club inglese in scadenza a giugno e rientrerebbe nei parametri del nuovo monte ingaggi giallorosso visto che percepisce meno di 2 milioni di euro a stagione.

Per adesso però la Roma ha preso tempo. Come riporta calciomercato.com però, sul ventottenne c’è anche l’interesse del Milan.