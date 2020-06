Calciomercato Roma, fissato il prezzo per Under: servono 30 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cengiz Under in uscita dalla Roma. Il turco è sul mercato e il ds Petrachi sta ascoltando le offerte, a suo dire numerose, per il talento giallorosso e spera di riuscire a scatenare un’asta per l’ala turca.

Il club intanto, rivela il portale “Calciomercato.it”, ha fissato il prezzo per portare via Cengiz Under da Trigoria: serviranno 30 milioni di euro per portarsi a casa il calciatore. Su di lui sembrano esserci sia club italiani, Juventus in testa, che tedeschi e inglesi.

Fonte: Calciomercato.it