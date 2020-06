Roma, smentite le voci su Kean, Mandragora e Dzeko. Under, Florenzi e Schick le prime cessioni. Obiettivi Bustos e Montiel

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Petrachi fa chiarezza sul mercato della Roma e smentisce diverse indiscrezioni uscite in questi giorni sui giornali. Cerchiamo di fare il punto su quelle che sono le possibili manovre del ds in entrata e in uscita e quelle che invece sono state sconfessate oggi in conferenza stampa.

Partiamo dalle possibili cessioni: Petrachi ha ribadito la volontà di trattenere Pellegrini e Zaniolo, ma ha anche dichiarato chiaramente che il mercato può mettere davanti a situazioni difficili lasciando aperta la porta a scelte dolorose, che comunque il ds proverà in tutti i modi a evitare.

Tutti gli altri, chi più chi meno, non sono ugualmente intoccabili. Partirà Schick, che ha molto mercato e che il Lipsia dovrà pagare i soldi che chiede la Roma, altrimenti i giallorossi ascolteranno le offerte dalla Premier. Partirà Under, chiuso da Perez e Zaniolo, che ha diverse richieste. Partirà molto probabilmente anche Florenzi, finito in prestito al Valencia ma destinato a non fare più ritorno a Roma: anche lui vanta diversi estimatori. Tra i probabili addii c’è anche quello di Kluivert, altro giocatore che ha mercato e che potrebbe permettere al club una plusvalenza.

In entrata invece arrivano solo smentite sugli affari più gettonati dai giornali. Petrachi ha seccamente chiuso all’arrivo di Mandragora via Juventus, che fino a oggi quasi tutti i quotidiani davano praticamente per scontato in un ipotetico scambio con Cristante. Nè lui né Rugani rientrano nei piani della Roma. Smentito anche l’interesse per Moise Kean, un giocatore che il ds non ha mai cercato. Resta in piedi invece la pista Bustos, giocatore che per qualità e costi piace ai giallorossi. Anche il terzino Montiel è un obiettivo su cui la Roma sta lavorando. Per Pedro, giocatore apprezzato da Fonseca, non è ancora tutto fatto.

Infine è stata indirettamente smentita l’indiscrezione arrivata oggi dal “Corriere della Sera” che parlava di possibile cartellino regalato a Dzeko per le difficoltà a pagare il suo stipendio: Petrachi ha chiaramente detto di essere felice della permanenza del bosniaco alla Roma e che il giocatore è un punto fermo del club. Edin è dello stesso avviso. Tutto quindi in netta controtendenza rispetto all’ipotesi di un addio del centravanti.

Giallorossi.net – F. Turacciolo