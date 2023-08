Calciomercato Roma, stallo totale con il Santos per Marcos Leonardo. Il papà: “Era sconvolto per la mancata cessione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stallo “totale” tra la Roma e il Santos per il trasferimento di Marcos Leonardo. L’affare, dunque, sembra in alto mare, con il club brasiliano che non ha intenzione di vendere l’attaccante salvo offerte particolarmente allettanti.

A riferirlo in questi minuti è il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo. Il club brasiliano inoltre non ha ancora fissato un prezzo, con Tiago Pinto che ieri avrebbe avuto un contatto con il Braga per lo spagnolo Abel Ruiz.

Intanto il papà di Marcos Leonardo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti locali spiegando come il calciatore abbia avuto dei problemi di salute dopo chge “il Santos ha deciso di annullare il suo trasferimento alla Roma”.

L’attaccante “era sconvolto dal fatto che il consiglio del Santos non abbia mantenuto la promessa di venderlo” alla Roma, ma di “non essere contrario al ritorno di suo figlio ad allenarsi” con i brasiliani.