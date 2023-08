ULTIME DA TRIGORIA – Renato Sanches e Paredes in gruppo. Mou prepara la formazione anti-Salernitana

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il lavoro della squadra verso l’esordio in campionato, previsto per domenica 20 agosto alle 18:30 allo stadio Olimpico contro la Salernitana.

In gruppo anche oggi i nuovi acquisti Leandro Paredes e Renato Sanches, pronti a mettersi a disposizione del tecnico per la gara contro i campani: entrambi al massimo però potranno finire in panchina.

Per l’esordio in campionato infatti Mourinho sembra orientato a schierare Cristante in regia con Aouar e Bove a completare la mediana, considerata l’assenza forzata di Pellegrini, squalificato.

In attacco, viste le difficoltà a chiudere con il nuovo centravanti e la mancanza di Dybala, è scontato il tandem formato da El Shaarawy e Belotti, con Solbakken unica alternativa di ruolo per il reparto avanzato.

Giallorossi.net – A. Fiorini