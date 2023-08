Senza la Joya Mourinho si affida ad Aouar per partire col piede giusto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due giorni all’inizio della nuova stagione. La Roma si prepara ad affrontare la Salernitana di Paulo Sousa all’Olimpico, sapendo di non poter contare su due giocatori fondamentali in squadra, capitan Pellegrini e soprattutto Paulo Dybala.

L‘assenza della Joya è quella che preoccupa di più Mourinho, soprattutto considerando che l’attaccante chiesto a inizio mercato non è ancora arrivato. Il tandem avanzato sarà affidato alla strana coppia El Shaarawy-Belotti, con Houssem Aouar che avrà il compito di servirli nel miglior modo possibile.

Ed è proprio il franco-algerino il calciatore che può rappresentare la chiave di volta del match di domenica: a lui Mou vuole affidare il gioco offensivo della squadra, considerate le assenze. Sarà l’ex Lione il giocatore più talentuoso dell’undici giallorosso, e dai suoi piedi dovranno nascere le invenzioni per riuscire a sbloccare un match che si preannuncia non facile.

In difesa scontata la presenza di Llorente, favorito su Ndicka, insieme a Mancini e Smalling. Sulle fasce i rebus da sciogliere: Kristensen si gioca una maglia con Karsdorp e Celik, mentre Spinazzola parte in leggero vantaggio su Zalewski. Paredes e Sanches cominceranno invece dalla panchina.

