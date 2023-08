Roma, c’è Ekitike se sfuma Zapata

AS ROMA NEWS – Chi si aspettava novità a inizio settimana sul fronte Zapata, o più in generale su quello che riguarda il mercato degli attaccanti, sarà rimasto deluso.

Tutto è ancora fermo su quel fronte, con la giornata di giovedì che non ha regalato alcuno scossone per quanto riguarda la scelta del nuovo centravanti. L’ottimismo per Duvan sta andando pian piano scemando, di pari passo con l’altro affare in bilico, quello che riguarda Marcos Leonardo.

L’Atalanta, dopo un’apertura iniziale, ha cominciato a stabilire le regole per la cessione dell’attaccante, tenendo alta l’asticella. I dieci milioni chiesti per lasciar partire Zapata stanno bloccando l’affare: la Roma non vuole spendere tutti quei soldi per un 32enne le cui condizioni fisiche sono un’incognita. Da qui la frenata.

Ora che anche l’affare Marcos Leonardo, teoricamente slegato a quello del colombiano, si è complicato pare irrimediabilmente, Tiago Pinto è tornato a bussare alla porta del PSG: stavolta nel mirino del GM c’è Hugo Ekitiké, 21 anni, attaccante che può giocare sia esterno che come prima punta.

La Roma spera di spuntarla in prestito oneroso, con un obbligo di riscatto a certe condizioni. L’altro profilo al vaglio del general manager ora è Abel Ruiz, centravanti spagnolo del Braga. Entrambi però sarebbero delle scommesse, mentre Mou preferirebbe avere un attaccante più pronto al nostro campionato su cui puntare. Zapata sarebbe l’ideale, ma l’accordo con l’Atalanta tarda ad arrivare.

