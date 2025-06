Calciomercato Roma, su Angelino ora spunta anche il Sunderland. E Ghisolfi…

Dopo il tramonto della trattativa con l’Al-Hilal, Angeliño torna al centro del mercato. Oltre ai sondaggi di Bournemouth e Crystal Palace, nelle ultime ore si è aggiunto l’interesse del Sunderland, come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia. Il club inglese è alla ricerca di rinforzi sulle fasce e ha inserito il terzino spagnolo della Roma tra i profili monitorati.

Un dettaglio non trascurabile riguarda la possibile nomina di Florent Ghisolfi, ex dirigente della Roma, come nuovo direttore dell’area sportiva dei Black Cats. Il francese conosce bene Angeliño e potrebbe spingere per l’operazione in caso di investitura ufficiale.

Al momento non risultano offerte concrete, ma la Roma resta vigile. Dopo la proposta da 23 milioni dell’Al-Hilal sfumata per l’arrivo di Theo Hernandez, i giallorossi non intendono svendere l’ex Lipsia e attendono solo l’offerta giusta per lasciarlo partire.