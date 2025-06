CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 24 giugno 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:15 – Sondaggio del Besiktas per Abraham

Tammy Abraham (28) è uno degli obiettivi del Besiktas per sostituire Ciro Immobile, che quasi certamente lascerà il club. La dirigenza turca avrebbe già fatto un primo sondaggio per il giocatore. (Il Messaggero)

Ore 10:20 – Angelino, offerte (basse) dalla Premier

Dopo il fallimento della trattativa con l’Al Hilal, ora è la Premier a farsi sotto per Angelino (28): Crystal Palace e Bournemouth sono disposte ad offrire…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – Proposto Chiesa, la Roma ci pensa

Stando a quanto riferisce il giornalista Attilio Malena sui microfoni di Rete Sport, la Roma sta riflettendo sull’affare Federico Chiesa (27), giocatore proposto ai giallorossi: l’attaccante vuole tornare in Italia. (Rete Sport)

Ore 9:40 – Il Parma su Baldanzi

Tutto da decifrare il futuro di Tommaso Baldanzi (22), reduce da un buon Europeo con la nazionale Under 21: non mancano le pretendenti per il trequartista ex Empoli, l’ultima è il Parma, che vorrebbe inserire in rosa un giocatore con le sue caratteristiche. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:20 – Spunta l’ipotesi Piccoli per l’attacco

Spunta anche l’idea Roberto Piccoli (24), che il Cagliari sta per riscattare dall’Atalanta: scoperto proprio da Gasp, potrebbe essere un profilo ideale per completare il reparto offensivo giallorosso. (Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…