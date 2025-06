Calciomercato Roma, conferme sull’interesse per Chiesa: il Liverpool chiede 15 milioni

Arrivano conferme sull’interesse della Roma per Federico Chiesa dopo le indiscrezioni di questa mattina di Rete Sport (LEGGI QUI): l’attaccante ex Juve è destinato a lasciare il Liverpool per giocare con maggiore continuità e l’ipotesi del ritorno in Serie A appare davvero concreta.

Come riportato dall’edizione svizzera di Sky Sport, tra le squadre in ballo c’è anche la Roma di Gian Piero Gasperini: l’allenatore infatti non ha mai nascosto l‘ammirazione per l’ex esterno della Juventus. Sulle tracce del classe ’97 però c’è anche l’Atalanta, che lo considera uno degli obiettivi principali in caso di addio di Ademola Lookman.

Inoltre Chiesa è stato proposto dall’agente a Napoli e Milan, ma al momento non viene considerato un nome prioritario bensì un’occasione di mercato da cogliere anche negli ultimi giorni. Il Liverpool valuta il giocatore 15 milioni di euro, ma non ha aperto alla cessione in prestito oneroso con diritto od obbligo di riscatto.

Fonte: Sky Sport CH