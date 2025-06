“ON AIR!” – CORSI: “La Roma può diventare l’outsider del prossimo campionato”, FERRAZZA: “Obiettivi di mercato già fissati e avanzati”, MALENA: “Offerto Chiesa”, CASANO: “Punterei su De Paul”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi conforta sapere che Gasperini, Massara e Ranieri stiano lavorando lontano dai riflettori. Adesso è il momento in cui si sta costruendo. Ieri c’è stata l’ufficialità della cessione di Zalewski, le altre che mi aspetto sono quelle di Shomurodov e Paredes… Angelino? Se davvero la trattativa è saltata per un milione perchè si sono messi a tirare sul prezzo, beh allora Ghisolfi, ti dovrebbero ricacciare un’altra volta…”

Attilio Malena (Rete Sport): “A me risulta che la Roma sia tornata a pensare a Federico Chiesa. Non c’è ancora nulla di concreto, ma è stato proposto ai giallorossi come Gudmundsson. Ha un ingaggio pesante, ma come costo del cartellino sarebbe un affare favorevole…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Leggo che De Paul dovrebbe lasciare l’Atletico Madrid, è un giocatore che è stato accostato più volte alla Roma. Questa potrebbe essere la chiamata di un ds di qualità: andare a lavorare su un profilo che magari vuole tornare in Italia. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e prende 3,2 milioni…io fossi nella Roma ci proverei. Capisco che non si voglia investire su calciatori over 30, ma un’eccezione si può fare. De Paul-Konè sarebbe una coppia interessante…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “De Paul? Grande qualità, ma forse è in fase calante della carriera. E poi credo che abbia uno stipendio importante all’Atletico Madrid, per cui non so se sia una priorità. Ora la priorità della Roma è pareggiare i conti, e poi serve soprattutto un esterno d’attacco da affiancare alla prima punta. Per me Raspadori sarebbe l’ideale…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io la Roma la vedo bene, almeno alla partenza: ha un piano buono con i tre che abbiamo cooptato, e dei quali sono contenti almeno il 90% dei tifosi. Abbiamo Ranieri, Gasp e Massara, ma ci manca la materia prima: i giocatori. Questa rivalutazione dei giocatori in rosa è cominciata, almeno sui giornali: El Shaarawy, Cristante, Pellegrini, Abraham… Speriamo bene, perchè la Roma può diventare un’outsider…Se la Roma compra giocatori e Gasp fa i miracoli, possiamo arrivare secondi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io penso che a Trigoria ci siano idee molto più chiare di quanto appaia sui giornali, dove si naviga nel buio come è successo per mesi sul discorso allenatore…Io credo che a luglio tre giocatori arriveranno: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Poi di che livello saranno questo non lo so. Ma penso che gli obiettivi siano già fissati e già avanzati. E poi ad agosto ci sarà un mercato delle cosiddette occasioni, ma la formazione base sarà fatta a luglio, questa è la mia convinzione…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ora o veramente ci si inventa qualcosa e si piazzano 3-4 calciatori rientranti dai prestiti, oppure la soluzione è cedere Ndicka… Abraham? Difficilmente le punte si muovono a fine giugno, di solito succede nella seconda parte di mercato. Da quello che sappiamo non ci sono trattative per Ndicka, di sicuro la destinazione più probabile al momento è la Premier. Ma non è che la Roma lo cede a 20 milioni perchè deve fare plusvalenze…Questa situazione mi ricorda molto quella di Ibanez, che la Roma provò a cederlo prima del 30 giugno ma non ottenne le offerte che sperava, e l’ha rinviata…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ndicka può avere degli estimatori, ma non puoi pensare di svenderlo perchè entro il 30 giugno devi fare un certo tipo di plusvalenze perchè resta uno dei giocatori migliori della tua rosa. Io non sarei così sfavorevole all’idea di una sua cessione anche per un motivo: il prossimo anno c’è in mezzo alle balle la Coppa d’Africa, e forse è questo l’anno giusto per venderlo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Massara è stato preso anche e soprattutto per risolvere certe situazioni in questo mercato che comporta difficoltà notevoli. La Roma deve trovare una soluzione. Devi vendere giocatori presi a parametro zero e hai risolto, non è facile ma chi fa quel mestiere sta lì per quello. Gente in esubero ce n’è talmente tante che si possono fare tre squadre, e questa storia deve finire… Pellegrini? Ma quanto puoi ricavare dalla sua cessione, massimo 10 milioni, è infortunato…Ma forse la puoi fare a gennaio un’operazione del genere…Celik magari è più semplice, ha più mercato rispetto ad altri, anche in Arabia…”

Nando Orsi (Radio Radio): “I sacrificabili nella Roma sono quelli che hanno più valore: io dico Ndicka, non so Angelino, sicuramente Pellegrini…Non so se dai via Svilar, che ancora non ha rinnovato…i giocatori sono quelli. E poi bisogna capire che giocatori vuole Gasperini, serve un mercato mirato. Ndicka, Cristante, Celik, Angelino, Pellegrini: sono questi i giocatori sui quali puoi fare un po’ di moneta…”

Redazione Giallorossi.net