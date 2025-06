Calciomercato, offerte troppo basse dalla Premier per Angelino: la Roma dice no

Dopo il fallimento dell’affare Angelino con l’Al Hilal, che ora sta per chiudere con Theo Hernandez, la Roma continua a ricevere offerte per il terzino spagnolo, autore di un’ottima stagione in giallorosso.

Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex Lipsia piace in Premier League, tanto che Bournemouth e Crystal Palace avrebbero già effettuato un sondaggio. Ma le proposte sono ben lontane dai 23 milioni più 2 di bonus dell’Al Hilal.

Entrambe le inglesi infatti arriverebbero al massimo a offrire 12 milioni di euro, cifre non abbastanza importanti per convincere la Roma a privarsi di un giocatore di qualità come Angelino.

Fonte: Il Messaggero