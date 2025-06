Roma, punte e accapo

Gian Piero Gasperini lo ha fatto più volte, e con successo: ha preso attaccanti in cerca di rilancio o ancora acerbi, trasformandoli in macchine da gol. Da Retegui a Scamacca, passando per Muriel, Zapata e Hojlund, tutti hanno moltiplicato le proprie medie realizzative sotto la guida del tecnico piemontese. E ora che si è insediato a Trigoria, anche la Roma si prepara a ripartire dalle punte.

Dovbyk, da confermare e valorizzare

Il punto di partenza si chiama Artem Dovbyk. L’ucraino, pagato 35 milioni solo un anno fa, ha chiuso la sua prima stagione in Italia con 17 reti in tutte le competizioni, nonostante l’instabilità tecnica (tre allenatori in una stagione) e le difficoltà personali legate alla guerra nel suo Paese.

Ora, con l’arrivo di Gasperini, il centravanti ex Girona intravede l’occasione per fare il salto di qualità definitivo. In questi giorni, tra una vacanza con Gollini in Sardegna e la preparazione per il ritiro, Dovbyk attende di confrontarsi direttamente con il nuovo tecnico. Il giocatore non è incedibile ma a meno di colpi di scena (leggasi offerte sopra i 30 milioni) resterà a Roma: la sua conferma è il primo tassello su cui costruire il nuovo attacco.

Abraham e Shomurodov in uscita

Chi, invece, è già con la valigia pronta è Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è in trattativa con il Rennes e con il Basaksehir, e la Roma spera di chiudere l’operazione entro il 30 giugno per ragioni di bilancio. Stessa sorte per Tammy Abraham: lo stipendio da 8 milioni netti è diventato un peso insostenibile per i conti giallorossi. Il club lo ha offerto in Arabia, ma per ora le piste non si sono accese. Difficile immaginare che entrambi siano ancora nella rosa a inizio stagione.

Cercasi punta, nonostante Dovbyk

La permanenza di Dovbyk non esclude l’arrivo di un’altra punta. Gasperini ha chiesto rinforzi, vuole due attaccanti in grado di alternarsi e coesistere. Tra i nomi monitorati ci sono Kalimuendo del Rennes, William Bøving dello Sturm Graz e Nikola Krstovic del Lecce, vicino però al Leeds. Spunta anche l’idea Piccoli, che il Cagliari sta per riscattare dall’Atalanta: scoperto proprio da Gasp, potrebbe essere un profilo ideale per completare il reparto.

Tutto dopo il 1° luglio

Ogni mossa, però, è subordinata al completamento della prima missione affidata a Ricky Massara: chiudere il bilancio in positivo entro il 30 giugno. Solo dopo si aprirà la seconda fase del mercato, quella del rafforzamento. Perché se la Roma vuole davvero cambiare passo, deve cominciare… da capo. O meglio: da Gasperini. E dalle sue punte.

