Calciomercato Roma, su Konè non solo il PSG: anche Borussia Dortmund e inglesi sulle sue tracce

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una prestazione convincente in maglia nazionale ha riportato Manu Koné sotto i riflettori del mercato europeo. Nonostante un periodo altalenante con la Roma, il centrocampista francese rimane un elemento chiave nell’assetto di Didier Deschamps e un pilastro per la nazionale francese. Le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, evidenti durante le recenti esibizioni con la Francia, hanno riacceso l’interesse di numerosi club di alto livello in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non solo il Paris Saint-Germain sta monitorando da vicino il suo profilo, ma anche alcune squadre della Premier League e il Borussia Dortmund hanno iniziato a valutare l’ex giocatore del Borussia Mönchengladbach e un suo eventuale acquisto per il prossimo calciomercato. L’esperienza internazionale e il potenziale di crescita rendono Koné una pedina preziosa nello scacchiere del calcio europeo, capace di offrire solidità e creatività a centrocampo.

La Roma senza Champions League potrebbe essere costretta a operare almeno una cessione importante con cui fare cassa e finanziare le operazioni in entrata: Manu Konè, arrivato la scorsa estate per circa 18 milioni di euro complessivi, potrebbe valerne già il doppio dopo una sola annata nella Capitale e rappresentare così una ricca plusvalenza per il club giallorosso.