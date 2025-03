Calciomercato Roma, il Boca chiarisce: “Paredes tornerà qui dopo la Coppa del Mondo 2026”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le recenti polemiche scaturite dalle dichiarazioni di Leandro Paredes al termine della vittoria dell’Argentina contro l’Uruguay, il Boca Juniors ha voluto fare chiarezza, esprimendo la propria posizione in esclusiva a Olé. Il centrocampista, al centro di un acceso dibattito a causa della clausola inserita nel suo contratto con la Roma, è ora al centro dell’attenzione per un possibile ritorno in patria. Tuttavia, il club argentino ha deciso di intervenire, precisando che non è il momento per parlare di un trasferimento.

Secondo le parole rilasciate dal Boca Juniors, la situazione è ormai chiara: Paredes aveva già dichiarato, circa un mese fa, che non era il momento di tornare in patria. Il giocatore ha ancora un anno di contratto in essere con la Roma, e il club sudamericano assicura di non voler interferire con i piani della società giallorossa. E se dovesse esserci un ritorno, questo avverrà probabilmente dopo la Coppa del Mondo del 2026.

“Non è il momento di parlare di questo”, il viroglettato riportato da Olè in merito alle parole provenienti dal Boca. “È tutto chiaro da entrambe le parti. Paredes aveva già detto un mese fa che non era il momento di tornare. Ha un altro anno di contratto a Roma e non interferiremo. Probabilmente tornerà dopo la Coppa del Mondo nel 2026“.