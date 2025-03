Roma, Gasp ci mette la firma: chi resta e chi va via

AS ROMA NEWS – Gasperini apre alla Roma. Le parole di ieri rilasciate ai giornalisti con le quali quali sparge amore a profusione verso la piazza e i tifosi sembrano un segnale inequivocabile di quanto la candidatura di Gasp sia concreta per la panchina del prossimo anno. L’eventuale arrivo del tecnico dell’Atalanta solleva inevitabilmente domande sul futuro di alcuni elementi chiave della rosa. Una delle questioni principali riguarda Paulo Dybala: il talento dell’argentino può sposarsi con il calcio intenso e aggressivo del tecnico piemontese? E quanti degli attuali giocatori giallorossi potrebbero adattarsi a una filosofia tattica fondata su ritmo alto, pressione costante e attacchi verticali?

Dybala, un fuoriclasse che serve sempre

Dybala appartiene a quella ristretta élite di giocatori che, quando in forma, sono un valore aggiunto per qualsiasi allenatore. Gasperini, pur essendo noto per il suo gioco ad alta intensità, ha sempre saputo valorizzare i talenti tecnici. Il caso più emblematico è quello di Alejandro “Papu” Gomez, che ha brillato sotto la sua guida nonostante non fosse un atleta da maratona. L’unico nodo da sciogliere è la tenuta fisica dell’argentino, che oggi verrà operato al tendine e dovrà affrontare un lungo recupero. Se la Roma sceglierà di puntare ancora su di lui, Gasperini potrebbe trovargli una collocazione congeniale, magari adattando qualche principio del suo gioco per esaltarne il talento.

Pellegrini, incognita tecnica e di mercato

Il capitano giallorosso, in scadenza nel 2026, potrebbe trovarsi davanti a una scelta importante, indipendentemente dall’arrivo di Gasperini. Sul piano tattico, il suo profilo potrebbe rivelarsi utile, visto che il tecnico piemontese ha sempre apprezzato le mezzali con piedi raffinati. Tuttavia, non è da escludere una sua partenza in estate, soprattutto se la Roma dovesse optare per una rifondazione a centrocampo.

I fedelissimi di Gasperini

Tra gli attuali giocatori della Roma, tre hanno già lavorato con Gasperini a Bergamo: Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Pierluigi Gollini. Il primo, nella stagione 2017/18, giocava addirittura da trequartista e mise a segno 12 gol prima di trasferirsi a Trigoria. Anche Mancini ha vissuto un periodo di crescita importante sotto la guida del tecnico, dimostrando già allora una certa propensione offensiva (5 reti nel 2018/19). Quanto a Gollini, è stato il portiere titolare dell’Atalanta per diverse stagioni e conosce bene le richieste del mister.

Un’idea di Roma a immagine di Gasperini

Dal punto di vista tattico, il passaggio di testimone tra Mourinho/De Rossi e Gasperini sarebbe meno traumatico di quanto si potrebbe pensare. La Roma gioca con la difesa a tre da sei anni e il tecnico nerazzurro ha dimostrato, nel tempo, di saper variare i suoi principi di gioco per renderli più imprevedibili. Nell’ultima stagione, ad esempio, ha introdotto il concetto del centrale d’assalto, un difensore che accompagna l’azione fino all’area avversaria. Mancini potrebbe calarsi alla perfezione in questo ruolo, così come Angeliño se dovesse essere arretrato. Scontato l’addio di Hummels.

A centrocampo, giocatori dinamici come Koné e Pisilli sembrano potenzialmente adatti al sistema gasperiniano, mentre Paredes – che continua a flirtare con il Boca Juniors – potrebbe trovare meno spazio. Sugli esterni, Saelemaekers sarebbe una pedina perfettamente funzionale, mentre Soulé, sebbene talentuoso, dovrebbe migliorare nella partecipazione al gioco di squadra. In attacco, un nome che potrebbe intrigare Gasperini è Dovbyk: il tecnico bergamasco ha sempre saputo esaltare i centravanti e l’ucraino potrebbe sfruttare l’occasione per esplodere definitivamente. Se la Roma decidesse di affidarsi a Gasperini, sarebbe necessaria una rivoluzione profonda, ma il tecnico ha dimostrato nel tempo di saper trasformare le squadre a sua immagine. La vera domanda è: la Roma è pronta a seguirlo in questa avventura?

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Romanista