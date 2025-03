Dovbyk non brilla con la Roma, AS: “L’Atletico Madrid ringrazia per il rifiuto, Sorloth è superiore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La prima stagione di Artem Dovbyk alla Roma non ha pienamente convinto. Nonostante un bottino di 15 gol complessivi, l’attaccante ucraino non è ancora riuscito a imporsi come un punto di riferimento assoluto per la squadra giallorossa. Oltre ai numeri, è il suo atteggiamento in campo ad aver suscitato qualche perplessità tra i tifosi, che si aspettavano maggiore incisività e continuità.

E pensare che, nella scorsa estate, Dovbyk era stato a un passo dall’Atletico Madrid, prima di scegliere la Roma, spinto dalla volontà di Daniele De Rossi. Una decisione che ha portato i colchoneros a virare su Alexander Sorloth, una scelta che, alla luce dei risultati, sembra aver premiato il club spagnolo. Ne è convinto il quotidiano spagnolo AS che ha messo a confronto le prestazioni dei due attaccanti, sottolineando come il norvegese stia avendo un impatto maggiore rispetto all’ex Girona. “Sorloth contro Dovbyk: l’Atlético ‘ringrazia’ per il rifiuto dell’ucraino” recita il titolo dell’articolo, che analizza le statistiche stagionali dei due giocatori.

Dai dati emerge una chiara supremazia del norvegese in diversi aspetti: Sorloth vanta una media di 0,77 gol ogni 90 minuti, mentre Dovbyk si ferma a 0,48. L’attaccante dell’Atletico effettua più tiri, più passaggi chiave e recupera più palloni nell’ultimo terzo di campo. Inoltre, subisce il doppio dei falli e ha segnato più reti decisive rispetto al centravanti giallorosso. Tuttavia, Dovbyk si distingue per una maggiore precisione nei tocchi sotto porta e per una minor tendenza a perdere il pallone. Anche con le rispettive nazionali, il confronto pende a favore di Sorloth, segno di una maggiore continuità nelle prestazioni. Un paragone che riaccende il dibattito sulla scelta fatta dalla Roma la scorsa estate, con il club che ora si aspetta di più da Dovbyk per giustificare l’investimento fatto su di lui.