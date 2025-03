ULTIME DA TRIGORIA – Tornano in gruppo Dovbyk e Ndicka, ancora out Celik (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Ranieri. La trasferta di Lecce è all’orizzonte e la Roma riprende a fare sul serio in vista di questo ultimo, decisivo rush finale in campionato.

Rientrati dalle rispettive nazionali Artem Dovbyk e Evan Ndicka: entrambi oggi si sono allenati in gruppo, dando chiari segnali di aver superato senza problemi i rispettivi virus dei giorni scorsi che ne hanno limitato l’impiego con le proprie selezioni. Ok anche Nelsson, reduce dalla chiamata della Danimarca. Ancora out invece Zeki Celik, che spera di rientrare a pieno regime in tempo per Lecce. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.

Per la gara contro i salentini Ranieri si prepara a rilanciare Pellegrini dal primo minuto, con uno tra Baldanzi e Soulè sulla trequarti. Rebus in difesa, con Hummels che dovrebbe restare fuori a prescindere dal recupero di Celik. A centrocampo da valutare le condizioni di Paredes, tra gli ultimi a rientrare in Italia dopo gli impegni con l’Argentina: Cristante potrebbe affiancare Konè in mezzo al campo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini