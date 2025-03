AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di martedì 25 marzo 2025.

ORE 10:20 – ORSOLINI: “LA ROMA CI DARA’ FASTIDIO” – Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato proprio della lotta per un posto tra le prime quattro del campionato a Il Resto del Carlino: “Sono rimasto molto sorpreso dal percorso che sta facendo la Roma. Ranieri ha fatto un lavoro eccezionale. Sarà un’avversaria fastidiosissima fino alla fine”.

ORE 9:45 – SU KONE ANCHE BORUSSIA E INGLESI – Su Manu Konè non c’è solo il Paris Saint-Germain. Il centrocampista giallorosso, scrive oggi Il Messaggero, interessa anche al Borussia Dortmund e a diversi club inglesi, e la Roma potrebbe valutare offerte importanti che le permetterebbe una ricca plusvalenza. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 9:00 – DI LIVIO: “MIO PADRE MI SOGNAVA IN GIALLOROSSO” – Angelo Di Livio, nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del rimpianto di non aver mai vestito la maglia della Roma. Le sue parole: “Sono cresciuto alla Bufalotta, vengo da una famiglia romanista, mio padre Amerigo sognava di vedermi con quella maglia. Mi rode non avergli dato quella soddisfazione. Le qualità le avevo, ma mi hanno lasciato andare. E si sono sbagliati di grosso visto quello che ho raggiunto dopo. Diciamo che mi sono preso la rivincita“.

ORE 8:25 – DA VALUTARE SALAH-EDDINE, OK KONE’ – A Trigoria verranno valutate oggi le condizioni di diversi giocatori rientrati acciaccati dagli impegni con le rispettive nazionali, a cominciare da Salah-Eddine, costretto a lasciare il ritiro dell’Under 21 dei Paesi Bassi per un dolore al piede. Da monitorare anche Saud per il problema alla coscia accusato con l’Arabia Saudita. Meno preoccupanti le condizioni di Ndicka, rientrato a Roma dopo alcuni problemi intestinali. Ok Konè, che ha accusato solo crampi con la Croazia. (Il Tempo)

ORE 8:00 – DYBALA SI OPERA OGGI, RIENTRO AD AGOSTO – Paulo Dybala si opererà oggi a Londra, alla rinomata clinica Fortius Clinic, sotto la supervisione del dottor Andy Williams. La riabilitazione sarà lunga, il ritorno in campo è previsto per agosto. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…