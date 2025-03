Capello: “Totti? Grande visione di gioco, ma non correva e non aveva dribbling”

AS ROMA NEWS – Fabio Capello non perde mai occasione per raccontare episodi che fanno discutere, e anche questa volta non ha fatto eccezione. Intervenuto ai microfoni di RSI Svizzera, l’ex allenatore della Roma ha rievocato alcuni momenti chiave della sua esperienza in giallorosso, a partire da un’analisi su Francesco Totti. “Era un centrocampista avanzato con una grande visione di gioco, ma non correva e non aveva dribbling“, ha dichiarato.

Capello ha poi ricordato un episodio cruciale della stagione dello Scudetto, lo scontro diretto con la Juventus. “Avevo capito che non era la giornata di Totti, mi serviva più vivacità in campo. Decisi allora di inserire anche Montella, un’intuizione che nel mio mestiere fa la differenza. Furono i suoi gol a permetterci di pareggiare quella partita, fondamentale per vincere il campionato”.

Infine, l’ex tecnico ha ripercorso i momenti di tensione vissuti nella sfida decisiva contro il Parma, quando l’entusiasmo dei tifosi rischiò di rovinare tutto. “A dieci minuti dalla fine ci fu un’invasione di campo, rischiavamo la sconfitta a tavolino. Ero una belva, i tifosi non avevano capito il pericolo“, ha ricordato con la sua solita schiettezza. Un racconto che riporta alla mente emozioni forti, tra gioia, adrenalina e il timore di vedere sfumare un traguardo storico.