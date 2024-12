Calciomercato Roma, su Pellegrini ci sono Napoli e Fiorentina: giallorossi pronti a trattare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il futuro di Lorenzo Pellegrini alla Roma è più che mai in bilico. Il centrocampista giallorosso ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e dall’arrivo di Claudio Ranieri è partito titolare solo in due occasioni.

Il capitano, persi i gradi di titolare, sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua avventura nella Capitale e l’ipotesi addio nella sessione invernale di calciomercato non è assolutamente da escludere. Sul calciatore, riferisce Sky Sport, ci sarebbero sia il Napoli di Antonio Conte che la Fiorentina di Palladino.

La Roma sarebbe pronta a trattare la sua cessione in cambio di una cifra adeguata o contropartite gradite. Resta da capire la volontà del calciatore, che deve decidere se lasciare definitivamente la Capitale. C’è poi da risolvere la questione ingaggio, uno scoglio non indifferente soprattutto per i viola.

