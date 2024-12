“ON AIR!” – BERNABAI: “Allegri a Roma mette le cose a posto e vince”, CORSI: “Se chiede Raspadori e Beto significa che è a fine carriera” LO MONACO: “De Zerbi ha un’anima romanista profondissima, lui e DDR i miei preferiti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma è finalmente nella prima colonnina, che visto il momento è tanta roba. Ma il Natale è più da bicchiere mezzo vuoto, fortunatamente grazie all’aggiustatore Ranieri siamo riusciti momentaneamente a mettere un po’ a posto le cose. Ora si parla di un Dybala che, ammaliato dalle parole di Ranieri, sarebbe disposto a spalmare l’ingaggio e a trattare il rinnovo…

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da Ranieri deciderà il prossimo nome si è passati a uno superiore: Allegri, Mancini…non ce ne sono tantissimi. Per me Pioli non è tra i primi posti, ma a me piacerebbe vedere un allenatore che possa far partire una programmazione. E Ranieri non mi sembra sia questo genere di allenatore. E non mi sembra che la Roma sia una squadra che possa vincere lo scudetto nei prossimi due anni. Per me serve un altro De Rossi con cui proseguire il progetto iniziato e interrotto prematuramente. Pioli non mi piace, ma almeno darebbe un’idea di programmazione. Il mio allenatore preferito resta Allegri…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Serve un allenatore dalla forte personalità, io punterei su Allegri. Gasperini? Andrebbe benissimo se arrivasse anche Percassi…il sui primo successo è arrivato dopo 8 anni in un ambiente che non è neanche lontanamente paragonabile a Roma. Gasp è uno che inizia un processo basato sul tempo e sulla pazienza, elementi sconosciuto a questa piazza specie dopo un anno del genere. Allegri è uno che mette le cose a posto e vince, è un usato stra-sicuro…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Friedkin ha sbagliato allontanando De Rossi, poi ha commesso l’errore più grande della sua vita prendendo Juric. Ranieri non è solo una persona di buon senso, ma è uno che capisce tantissimo di calcio. Non pensiate che abbia scelto di far giocare quell’11 per tutta la partita per dare un segnale agli altri, non è possibile, si darebbe la zappa sui piedi. Perchè se poi qualcuno si infortuna o si squalifica, deve mettere dentro un altro. Servono tutti, manca tutto il girone di ritorno, e le prossime due partite…io perderei una per vincere l’altra, ma anche due pareggiotti farebbero morale…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “I giocatori da cui ripartire l’anno prossimo? Dico Svilar, Ndicka, Hummels, Angelino, Paredes, Konè, Pisilli, Saelemaekers e Dovbyk. Poi vediamo da qui a fine campionato come va Dybala, perchè se è quello visto domenica è un discorso, ma se è quello visto fino a domenica scorsa è un altro. Mancini? Può essere un’ottima riserva…”

Daniele Aloisi (Tele Radio Stereo): “Allegri voleva Raspadori già ai tempi della Juventus. Ghisolfi ci ha detto che il mercato sarà fatto per il prossimo allenatore, ma se dovesse arrivare Raspadori sarebbe un altro indizio che si aggiunge…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Vedo tutte le squadre che stanno cercando di migliorare, e per la Roma si parla di Beto e Raspadori… Allegri sarebbe un allenatore che farebbe bene a Roma, ma i grandi allenatori li convinci con progetto e soldi. Se non riesci a convincere un grande allenatore, significa che non hai progetto e soldi….”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se qua non si comprano i grandi giocatori, il grande allenatore non ci viene. Ancelotti disse che un giorno avrebbe allenato alla Roma, era circa il 1929 e non è ancora arrivato… Se Allegri viene qui e si porta Raspadori e Beto, significa che è alla fine della carriera…se viene qui e chiede sti giocatori, mi prende un colpo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Continuo a pensare che la Roma più giusta sarebbe quella schierata con un 3-5-2, hai abbondanza a centrocampo, col 3-4-2-1 ne rimangono fuori 4: Pellegrini, Pisilli, Le Fee e Cristante. Dybala? Non bastano un rigore e un gol a porta vuota per cambiare il giudizio su di lui. Deve dare di più, e non deve avere paura di farsi male. Deve darci delle conferme: io tenderei ad escludere che andrà via a gennaio, poi da qui alla fine del campionato deve dare continuità alle sue prestazioni, perchè sulla qualità c’è poco da discutere…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Gasperini non sarebbe mai la mia scelta. I miei due allenatori preferiti: il primo è De Rossi, il secondo è De Zerbi. Con De Rossi è una questione di visione che ha, secondo me sarà un grande allenatore. Non lo può essere oggi, perchè per essere un grande allenatore serve esperienza, ma sono certo che con lui avremmo avuto un meraviglioso futuro. Anche Motta mi piace, o Italiano, o Fabregas. Ma De Zerbi secondo me ha un’anima romanista profondissima, diventerebbe un idolo della Sud in pochissimo tempo e lui la amerebbe come poche altre cose nella sua vita. Ma per il suo bene e per quello nostro, forse non è la scelta giusta per la Roma: si dovrebbe passare per degli inferni che lui e noi non sopporteremmo. Ma anche nel suo caso, sono convinto che dopo l’inferno ci sarà il paradiso…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!