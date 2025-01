Calciomercato Roma, Sunderland in pressing su Le Fee: giocatore convinto dagli inglesi, si tratta con i giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Enzo Le Fee potrebbe salutare la Roma per trasferirsi in Inghilterra. Ma non in Premier League, bensì nella Championship, il campionato cadetto degli inglesi. Sul calciatore c’è infatti il forte pressing del Sunderland, club che sta lottando per la promozione nel massimo campionato britannico.

Dopo un iniziale tentennamento, riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo, ora Le Fee sembra essersi convinto ad accettare la proposta del club inglese che prevede un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui il Sunderland dovesse centrare la promozione in Premier. Discussioni aperte con la Roma dopo l’apertura del francese al trasferimento.

