Lotito: “Non meritavamo di perdere il derby, la Roma ha fatto due tiri in porta. Fatta una festa scudetto per una gara vinta”

NOTIZIE AS ROMA – Claudio Lotito non ci sta. Il presidente della Lazio non ha ancora metabolizzato il ko della sua squadra nel derby. Nell’intervista rilasciata all’edizione odierna de Il Messaggero, il numero uno biancoceleste è tornato sulla sconfitta contro la Roma per 2 a 0.

Un risultato che, a detta di Lotito, non sarebbe stato meritato da parte della squadra di Claudio Ranieri. “Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c’è stato un assalto al Fort Apache. Nel secondo tempo non avremmo meritato di perdere. Loro hanno segnato, noi no. E poi ci sono stati atteggiamenti scorretti come i palloni buttati in mezzo al campo e non solo“.

Il patron biancoceleste ha poi criticato i festeggiamenti da parte dei calciatori giallorossi nei minuti post derby: “Hanno vinto una gara, sembrava una festa scudetto“, il commento di Lotito.

Fonte: Il Messaggero

