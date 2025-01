Roma, arriva il nuovo Ceo: scelto Antonello, firmerà dopo l’addio all’Inter

AS ROMA NEWS – La lunghissima telenovela legata alla ricerca del nuovo CEO in casa Roma dopo l’addio di Lina Souloukou sembra terminata. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato – L’originale”, la società giallorossa ha scelto Alessandro Antonello come nuovo amministratore delegato.

Il suo nome era circolato con insistenza dopo che il rapporto con la dirigente greca si era interrotto. Le parti attendono la formalizzazione dall’addio all’Inter e successivamente il dirigente firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi. I Friedkin tornano ad affidarsi a un ad italiano.

Fonte: Sky Sport

