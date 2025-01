Ghisolfi ha un mese per tenersi la Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il mese di Ghisolfi. La finestra di mercato invernale, che chiuderà il prossimo 3 febbraio, sarà decisiva per il futuro del ds francese a Trigoria, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (L. Pes).

Dopo un’estate in ombra, l’ex Nizza deve dimostrare di essere all’altezza di una piazza ambiziosa ed esigente come Roma, e nelle prossime settimane oltre a regalare almeno due rinforzi a Ranieri, bisognerà sistemare diverse situazioni contrattuali. Da Dybala in giù diversi protagonisti delle ultime settimane sono in bilico o da blindare (Paredes, Svilar, Pisilli, El Shaarawy e lo stesso Pellegrini tra gli altri). I ruoli scoperti o che necessitano di intervento sono noti da settimane: ai giallorossi servono un terzino destro, un difensore centrale e un attaccante.

Ghisolfi non è riuscito ancora a dare un’impronta definita del suo lavoro nella Capitale, per questo i Friedkin lo valuteranno attentamente dopo il mercato invernale e nei mesi immediatamente successivi. Per il futuro, oltre al prossimo allenatore e al Ceo (la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per l’ufficialità), serve un direttore sportivo che abbia intuizioni e dia stabilità al progetto. Uno dei colpi che porta la firma del francese è certamente il connazionale Le Fée. Poco spazio, soprattutto con l’arrivo di Ranieri, e la necessità di ritrovare continuità di impiego lo hanno spinto a cercare una soluzione già per gennaio.

La trattativa col Betis era ben avviata, ma il tentennamento degli spagnoli ha fatto arenare la negoziazione. Sull’ex Rennes c’è anche l’interesse del Sunderland, che inizialmente non era stato preso in considerazione visto che gioca la Championship (Serie B inglese). Ma nelle ultime ore la corte dei britannici si è fatta più serrata per cercare di convincere il centrocampista ad accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto, seppur dovrebbe trasferirsi in una serie minore.

Capitolo entrate. Oltre a lavorare per trattenere Saelemaekers anche dopo questa stagione, la Roma cerca un esterno destro per la seconda parte di campionato. Come anticipato da OJogo, sulla lista di Ghisolfi c’è il portoghese Alberto Costa, classe 2003 del Vitoria Guimaraes. La trattativa è complicata e da Trigoria non arrivano conferme sull’offerta recapitata ai lusitani. Sul calciatore c’è il forte interesse dello Sporting Lisbona che sarebbe più avanti rispetto alle concorrenti ma certamente non manca l’apprezzamento della dirigenza romanista. Restano fredde le piste delle alternative tra il gradimento sempre in essere per Rensch e i nomi di Mingueza e Marmol proposti ma ad oggi non convincenti. Serve una mossa che possa sbloccare gli affari e creare l’effetto domino tra entrate e uscite. Quel che è certo è che Ghisolfi non può sbagliare.

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!