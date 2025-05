Calciomercato Roma, Svilar ha chiesto 3,6 milioni per cinque anni e niente clausola: nessuna risposta dal club

Nuovo aggiornamento sul fronte Mile Svilar. Secondo il giornalista de La Repubblica, Marco Juric, c’è stallo totale sul rinnovo contrattuale.

L’ultima proposta dell’agente, afferma il giornalista, risale ad inizio aprile ed è pari a 3,6 milioni di euro l’anno per un contratto di 5 anni più opzione per ulteriori 3. Nell’accordo proposto non sarebbero presenti clausole rescissorie né commissioni.

La Roma però, conclude Maro Juric, non ha mai dato una risposta alla proposta dell’entourage del portiere belga.

