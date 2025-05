FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 30 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – De Rossi pronto a tornare in pista: Toro o Fiorentina

Il valzer delle panchine potrebbe coinvolgere anche Daniele De Rossi, pronto a rientrare in pista: l’ex tecnico della Roma è tornato nei radar della Fiorentina, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il Torino lo sta considerando tra i possibili successori di Paolo Vanoli.

Ore 8:10 – Dybala a New York: assiste alla finale tra Knicks e Pacers

Prosegue la vacanza neworkese di Paulo Dyabala. La Joya, dopo la partita a scacchi al Central Park di ieri, era presente al Madison Square Garden per assistere alla finale di Eastern Conference tra Knicks e Pacers. Ad annunciarlo lo stesso club neworkese sui social.

IN AGGIORNAMENTO…