LIVE! GASPERINI HA SCELTO LA ROMA. Sky Sport: “Mantenuta la parola data nonostante l’inserimento della Juve” (AGGIORNAMENTI)

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 – Sky Sport, per bocca di Angelo Mangiante, si sbilancia: la firma di Gasperini con la Roma si avvicina. Decisivo l’incontro di ieri con la dirigenza, con il tecnico determinato a mantenere la parola data ai giallorossi nonostante l’inserimento della Juve.

+++SkySport ⏳ ✅

VICINA LA FIRMA DI GIAN PIERO GASPERINI.

DECISIVO L’INCONTRO DI IERI CON LA DIRIGENZA DELLA ROMA. MANTIENE LA PAROLA NONOSTANTE L’INSERIMENTO DELLA JUVE. @SkySport pic.twitter.com/JxF2Wq3Tti — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 30, 2025

Conferma anche Gianluca Di Marzio: “Nonostante il tentativo della Juventus nelle ultime ore, Gian Piero Gasperini ha mantenuto la parola data alla Roma. Mancano ora da definire gli ultimi dettagli, ma la decisione è stata presa: l’ormai ex allenatore dell’Atalanta siederà sulla panchina del club giallorosso“.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 – “La Roma è convinta di aver in pugno Gaperini, da Trigoria filtra ottimismo sul buon esito della trattativa per l’allenatore“. Lo scrive in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo su X.

L’#ASRoma è convinta di avere in pugno Gian Piero #Gasperini, da Trigoria filtra ottimismo sul buon esito della trattativa per il nuovo allenatore @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 30, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 17:55 – Nuovi aggiornamenti sul fronte Gasperini: secondo Andrea Pugliese della Gazzetta dello Sport, aumentano le distanze tra la Roma e il tecnico. Anche Francesco Balzani di Leggo ora vede Gasp più in direzione Juventus rispetto ai giallorossi. Secondo l’edizione on line de Il Romanista invece filtra ottimismo per la chiusura dell’affare con Gasperini che si avvicina a grandi passi verso la Roma. Il rebus continua.

AGGIORNAMENTO ORE 14:10 – “L’interesse della Juve? A me risulta che Gasp è rimasto molto contento dall’incontro di ieri. Non ci sono problemi economici con i Friedkin. Ma è un grande allenatore e per questo viene corteggiato da altri club, e tra questi c’è la Juventus. Dal mondo Gasp a noi è arrivato che l’inserimento è tardivo, e la Roma è ancora avanti. Seppur di poco. Perchè la corte della Juve non lascia indifferente nessuno. Questo è quello che risulta a Sky Sport. Che succederà non lo so, non sono nella testa di Gasperini”. Così Paolo Assogna in collegamento con Radio Manà Manà Sport.

Poco dopo Gianluca Di Marzio sul proprio sito aggiunge che per la Juventus “i tempi sono molto stretti, proprio perché la trattativa con la Roma era in stato avanzato. Serve fare sul serio entro le prossime 24/48 ore per inserirsi“. Anche Angelo Mangiante dice la sua con un post su X: “Roma in attesa, considera l’incontro con Gasperini andato molto bene e sono fiduciosi”.

La Roma rimane in attesa e considera l’incontro con Gasperini andato molto bene. Sono fiduciosi. Si è parlato anche del nodo mercato legato al fair play UEFA. Il feeling c’è e si sono presi 36-48 ore per ok definitivo. Il no di Conte alla Juventus ha pero’ portato un inserimento… pic.twitter.com/ECs1LZ7CR8 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 30, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – “Gasperini in pole per la panchina della Juventus”. Lo scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it, a conferma delle indiscrezioni delle ultime ore.

AGGIORNAMENTO ORE 13:50 – Gasperini sempre più lontano da Roma. Secondo quanto scrive in questi minuti il giornalista Paolo Paganini di Rai Sport il tecnico non è convinto dalla proposta dei giallorossi. Ora c’è in pressing la Juventus, che balza dunque davanti.

La #Juventus adesso è in pressing su #Gasperini che non è convinto di andare alla #Roma dopo l’incontro dell’altro ieri e con i tifosi che non lo gradiscono — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 30, 2025



AGGIORNAMENTO ORE 13:25 – Gasperini sta aspettando di capire quali saranno le mosse della Juventus, che nei giorni scorsi aveva allacciato i primi contatti con il tecnico dell’Atalanta. La trattativa con la Roma è avanzata, ma non è ancora chiusa. Lo riferisce Matteo Moretto di Relevo su X.

La trattativa Roma-Gasperini è avanzata ma non ancora chiusa. L’allenatore ha chiesto al club giallorosso qualche giorno per riflettere sulla proposta che gli è stata presentata nelle ultime ore ma sullo sfondo c’è la Juventus. L’allenatore vuole capire con esattezza le mosse… https://t.co/XkkUF7F7K6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 30, 2025

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – La moglie di Gasperini, riferisce il portale ilmessaggero.it, starebbe cercando di convincere il tecnico a restare a Bergamo. I tifosi bergamaschi sperano nel “pressing” della consorte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:45 – Come rivelato da Alfredo Pedullà, Gasperini parlerà con l’Atalanta nella giornata odierna: il tecnico ha raggiunto l’accordo sull’ingaggio con la Roma, ma aspetta garanzie tecniche. Al momento non si registrano contatti diretti con la Juventus, ma la situazione è in divenire.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Stando a quanto riferisce Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il contatto della Juventus viene considerato un po’ in ritardo lato Gasperini, soprattutto perchè le cose con la Roma sono andate avanti. Questo non significa che l’accordo con la Roma sia raggiunto: l’inserimento della Juve c’è e, seppur tardivo, va considerato. Ora servirà qualche giorno d’attesa.

……

Sono ore caldissime per capire se Gian Piero Gasperini diventerà o meno il prossimo allenatore della Roma. Dopo l’incontro di ieri tra il tecnico piemontese, i Friedkin, Ghisolfi e Ranieri tutto lasciava pensare a una fumata bianca imminente.

Nella notte però sono sorti i primi dubbi seguite a delle frenate: Gasp infatti avrebbe deciso di prendersi ancora altre 48 ore di tempo per riflettere sull’offerta della Roma e sul progetto tecnico proposto dai Friedkin.

In tutto questo poi c’è di mezzo la Juventus, rimasta spiazzata dal dietrofront di Conte, rimasto a Napoli: i bianconeri avrebbero bussato alla porta di Gasperini, creando dubbi nella testa del tecnico. La situazione dunque resta fluida, sono attese novità nelle prossime ore.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…