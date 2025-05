GASP! Il tecnico sceglie la Roma e dice no alla Juve: lunedì la presentazione con i Friedkin

La Roma è pronta a voltare pagina con Gian Piero Gasperini in panchina. Dopo settimane di contatti, colloqui e riflessioni, l’intesa tra il tecnico e il club giallorosso è ormai totale. Si attende solo la chiusura definitiva con l’Atalanta per poter annunciare ufficialmente il nuovo allenatore.

Gasp ha già detto sì a un contratto triennale da 5 milioni a stagione più bonus, con scadenza fissata al 30 giugno 2028. L’accordo è stato costruito passo dopo passo grazie alla determinazione della proprietà Friedkin e all’impegno del nuovo direttore sportivo Ghisolfi, con Claudio Ranieri in veste di “ponte” tra passato e futuro, pronto ad accogliere personalmente Gasperini a Trigoria.

Il corteggiamento della Roma è stato insistente e convincente, a tal punto da resistere anche all’ultimo assalto della Juventus. I bianconeri, guidati in regia da Giorgio Chiellini e dal futuro dg Comolli, hanno provato in extremis a ribaltare le carte, ma invano. La telefonata ricevuta da Gasp nella giornata di ieri da parte dell’ex dirigente del Liverpool non ha prodotto l’effetto sperato. “Ha una sola parola, è una persona seria. Sta parlando solo con la Roma”, trapela dal suo entourage. Il progetto giallorosso lo ha convinto più di quello juventino, apparso ancora in fase di ricostruzione e senza quelle certezze che Dan e Ryan Friedkin gli hanno invece garantito a Firenze, nel loro resort di lusso dove si è tenuto l’incontro decisivo.

L’unico nodo da sciogliere resta ora la posizione con l’Atalanta. Gasperini ha già comunicato ai Percassi la volontà di guardarsi attorno, ma serve una risoluzione consensuale per sbloccare il trasferimento. L’incontro previsto ieri con Percassi senior è saltato, ma potrebbe andare in scena oggi. Intanto a Bergamo un migliaio di tifosi ha manifestato per convincerlo a restare, ma le possibilità che Gasp possa cambiare idea sono al lumicino.

A Trigoria si lavora già all’accoglienza: Ranieri gli mostrerà il centro sportivo e organizzerà con lui i dettagli del ritiro estivo. Tutto è pronto, insomma, per dare il via a un nuovo ciclo. Che potrebbe incominciare ufficialmente lunedì, alla presenza dei Friedkin, rimasti a Firenze dopo l’incontro con Gasp di qualche giorno fa. Dopo il no di Conte alla Juventus e il rifiuto di Gasperini ai bianconeri, è la Roma a uscirne da vincente. Ora manca solo la fumata bianca.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Romanista