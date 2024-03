Calciomercato Roma, Svilar nel mirino di Wolves e West Ham: osservatori al Falmer Stadium

AS ROMA NOTIZIE – Le belle prestazioni di Mile Svilar stanno facendo breccia nei cuori di diversi club della Premier League.

Il portiere belga ha attirato su di se l’attenzione di molti club inglesi. L’ex Benfica, rivela il portale Gazzetta.it, piace soprattutto a Wolverhampton e West Ham.

Proprio per questo domani sera gli scout dei due club saranno presenti in tribuna al Falmer Stadium per seguire da vicino il ventiquattrenne nella sfida contro il Brigthton.

Fonte: Gazzetta.it