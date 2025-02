LIVE! Calciomercato Roma, si avvicina l’arrivo di Gourna-Douath del Salisburgo: accordo in dirittura tra le parti

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Si sta definendo l’arrivo a Roma di Lucas Gourna-Douath: il giocatore ha trovato un accordo con la Roma, affare quasi fatto tra tutte le parti. Lo scrive Fabrizio Romano su X. Stando a quanto riferisce Filippo Biafora, l’arrivo a Roma del centrocampista 21enne non è legato a doppio filo alla partenza di Cristante.

🔴🟡🔐 Lucas Gourna-Douath has also agreed on terms with AS Roma, deal almost done between all parties. https://t.co/jQBymbiP6J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

AGGIORNAMENTO – Conferme sulla trattativa in corso tra la Roma e il Salisburgo per Lucas Gourna-Douath del Salisburgo: Gianluca Di Marzio rivela come i giallorossi stiano provando a portare a Trigoria il giovane centrocampista francese, cercato anche da Fiorentina e Milan. Se l’affare dovesse concretizzarsi, potrebbe salutare Bryan Cristante, in direzione viola. Le ultime ore di mercato si infiammano in casa Roma. Per Angelo Mangiante l’affare col Salisburgo sarebbe addirittura già chiuso.

+++aggiornamenti

Salah-Eddine arriva stasera volo privato a Ciampino.

Accordo chiuso con il Salisburgo per Lucas #GournaDouath.

Cristante verso Firenze se Fagioli non chiude con la Fiorentina. Mercato #ASRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) February 3, 2025

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma, dopo aver concluso gli acquisti di Nelsson e Salah-Eddine, non sembra intenzionata a fermarsi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, i giallorossi avrebbero presentato un’offerta al Salisburgo per il centrocampista Lucas Gourna-Douath.

La formula per poter accogliere il francese classe 2003 è quella del prestito con diritto di riscatto. Fonti vicine al Salisburgo confermano l’operazione in corso, che potrebbe concretizzarsi prima della mezzanotte.

🚨🟡🔴 EXCLUSIVE: AS Roma in advanced talks for Lucas Gourna-Douath on loan deal with buy option from RB Salzburg. Negotiations underway for the midfielder after signing Salah-Eddine and Nelsson on busy Deadline Day. Talks are progressing, Salzburg sources confirm. pic.twitter.com/uZxlnSDNXQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025