Calciomercato Roma, tutti i dettagli di Le Fee al Sunderland: obbligo di riscatto a 24 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Enzo Le Fee si appresta a diventare un nuovo giocatore del Sunderland. Nel pomeriggio di oggi il centrocampista giallorosso ha lasciato la Capitale con un volo partito dall’aeroporto di Ciampino con direzione Inghilterra.

Nelle prossime ore l’ex Rennes svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club inglese. Se il Sunderland dovesse ottenere la promozione in Premier, il prestito (gratuito) si trasformerà in obbligo di riscatto, che è stato fissato a ben 24 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla Roma di ottenere anche una plusvalenza.

Lo stipendio del calciatore, da qui fino al prossimo giugno, sarà interamente pagato dal club inglese, che attualmente milita in Championship ed è in piena lotta per la promozione: il Sunderland è quarto alle spalle di Leeds, Burnley e Sheffiel Utd. Le quattro squadre sono racchiuse nel giro di appena tre punti: le prime due saliranno automaticamente in Premier, mentre terza, quarta, quinta e sesta classificata giocheranno un playoff che deciderà l’ultima squadra promossa.

