CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:00 – ROMA SU FULLKRUG PER L’ATTACCO – Spunta il nome di Niklas Fullkrug (31) per l’attacco della Roma. I giallorossi vorrebbero averlo in prestito, ma il West Ham…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – TRE NOMI PER IL DOPO LE FEE – Vista la partenza di Le Fee, la Roma sta cercando sul mercato un nuovo rinforzo per la mediana. I nomi sulla lista di Ghisolfi sarebbero tre: Warren Bondo (21) del Monza, Abdoulaye Doucouré (31) dell’Everton e Rocco Reitz (22) del Borussia Moenchengladbach. (Leggo)

Ore 10:00 – SAELEMAEKERS, A BREVE L’INCONTRO CON L’AGENTE – Nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di Gordon Stipic, agente di Saelemaekers (25), che incontrerà prima Florent Ghisolfi e poi il Milan. L’obiettivo è trovare presto un accordo, la Roma vuole trattenerlo e intende capire quali sono le richieste dei rossoneri. (Il Tempo)

Ore 9:40 – ANCHE IL NAPOLI SU FRATTESI – Non solo la Roma. Anche il Napoli vuole Davide Frattesi (25) ed è pronto ad avanzare un prestito con obbligo di riscatto per il centrocampista azzurro. L’Inter però non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente al titolo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:15 – GENOA E BETIS SU SOULE’ – In Italia si è fatto avanti il Genoa per Matias Soulè (21), mentre all’estero è il Betis ad aver sondato l’attaccante argentino, che alla Roma sta trovando poco spazio: la volontà del calciatore sembra però quella di restare in giallorosso. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – PELLEGRINI RESTA SUL MERCATO – Nonostante il gol nel derby e le parole di Ranieri, Lorenzo Pellegrini (28) resta sul mercato anche considerato il suo contratto in scadenza nel 2026. I contatti col Napoli restano, così come con l’Inter, possibile soluzione last minute nel caso in cui i nerazzurri aprissero a uno scambio con Frattesi. In Inghilterra invece piace all’Arsenal. (La Repubblica)

Ore 8:00 – LE FEE GIA’ PARTITO PER L’INGHILTERRA – Enzo Le Fee (24) è già partito nella notte con un volo privato per Sunderland, dove giocherà con l’omonimo club. Si attende solo l’ufficialità del trasferimento, che avverrà in prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni in caso di promozione in Premier. Oggi le visite mediche. (Gazzetta dello Sport)

