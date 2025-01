Calciomercato Roma, Ghisolfi a Milano per trattare Frattesi: l’Inter valuta l’inserimento di Cristante come contropartita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si infiamma l’affare Frattesi in chiave Roma. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, il ds giallorosso Ghisolfi è viaggiato a Milano in questi minuti proprio per lavorare all’affare che potrebbe riportare il centrocampista a Trigoria.

L’operazione sarà possibile se il club presenterà all’Inter un’offerta concreta. E nell’operazione potrebbe rientrare anche Bryan Cristante, contropartita che in queste ore sarà valutata da Marotta. Stando a quanto riferisce Di Marzio, il mediano giallorosso verrebbe inserito nell’affare in prestito fino a giugno e rappresenterebbe un buon gregario che potrebbe comare il vuoto lasciato da Frattesi nella rosa di Inzaghi.

Ghisolfi è al lavoro, il ds giallorosso intanto sta parlando con l’agente di entrambi i calciatori per capire i margini della trattativa. Anche il Napoli è vigile su Frattesi e potrebbe tornare alla carica nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Kvaratskhelia al PSG.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!