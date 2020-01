Calciomercato Roma, un procuratore spinge Mertens verso Trigoria. Muro De Laurentiis

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dries Mertens è il primo nome sulla lista di Fonseca per l’attacco della Roma. Non è una novità che il belga piaccia, e tanto, all’allenatore giallorosso che lo ha messo tra le sue prime richieste per rinforzare il reparto avanzato, carente dal punto di vista realizzativo.

A muoversi per portare Mertens a Trigoria è un non meglio identificato procuratore sportivo: a riferirlo è il giornalsta de La Stampa, Matteo De Santis, che su Twitter rivela come questo agente si sia mosso per portarlo già da gennaio alla corte di Fonseca.

Resta però da superare lo scoglio De Laurentiis: il presidente del Napoli è disposto a cedere il belga a gennaio solo all’estero. Mertens comunque può liberarsi a parametro zero il prossimo giugno.

Fonte: Twitter – M. De Santis