“ON AIR!” – TRANI: “Mercato? Qualcuno lo vogliono prendere, non sono stupidi”, GALOPEIRA: “Una parte di me spera ancora nel sorpasso sulla Lazio”, ROSSI: “Friedkin? Notizie scarne, al momento non c’è nulla”

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Petrachi? Vi confermo che non è amato dagli arbitri…però Di Bello secondo voi va in campo arbitrando avendo nella sua testa che la Roma è la squadra di Petrachi? Mertens sarebbe stato offerto alla Roma da un procuratore, la notizia viene data da uno dei pochi giornalisti di cui mi fido, che è Matteo De Santis…voi lo prendereste?… In ottica fair play finanziario, è meglio tenersi Pastore piuttosto che fare minusvalenza…sembra assurdo ma è così…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Io tappandomi il naso, Mertens lo prenderei…è l’unico che ti darebbe qualcosa di più subito, conosce il campionato italiano, ha le caratteristiche giuste e potrebbe giocare sia sull’esterno che da prima punta… certo, non risolveresti il discorso del sostituto di Dzeko in ottica futura…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Quest’anno hanno bucato sia Milan che Napoli…Ora sai che devi battere una sola tra Lazio e Atalanta, e una ce l’hai sopra e una sotto… Mercato? Io sono convinto che qualcuno lo vogliono prendere, non sono stupidi…ma sono sinceri quando dicono che la squadra è difficilmente migliorabile se non hanno soldi in tasca… La Roma aspetterà gli ultimi giorni se gli casca qualche occasione, magari qualcuno che vuole andare via… Pensano a un giovane che sia meglio di Kalinic… Faccio un esempio: Pinamonti non rientra nei piani del Genoa, quello se lo vuoi prendere, lo prendi…è un esempio, non è detto che sia lui. Batshuayi è un altro che puoi prendere…è un giocatore particolare, a lui gli devi dare fiducia, non potresti prenderlo per farlo giocare un quarto d’ora… Kean? Non convince il suo carattere….”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Apro il Corriere dello Sport e leggo: “Fridkin va avanti, la Raggi è bloccata“…ma andatevene affanc…tutti quanti…ma basta! Ci state ad ammazzà! Ma quando se ne va Pallotta? Questa è la domanda…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Io più che a tenere i giocatori, penso ad arrivare quarto…non c’è la strada spianata e una concorrente agguerritissima…Tra poco più di un mese c’è Atalanta-Roma… Il quarto posto avverrebbe anche attraverso la partita di domenica… Il primato tra Roma e Lazio? La mia convinzione di due settimane fa, se questi non si fermano e la Roma inciampa, perde credibilità….ma c’è ancora una parte di me che lo spera. Fare punti domenica prossima, se già era difficile pensare di farli domenica scorsa col Torino, diventa quasi impossibile… Io non sono per niente convinto che siccome l’ha battuta la Lazio allora sia un’equazione e che la Roma riesca a batterla. E se la Roma dovesse perdere domenica non ci sarebbe da fare drammi, il vero rammarico sarebbero i tre punti persi col Torino…”

David Rossi (Roma Radio): “Il prossimo turno di campionato può portarci dall’estasi alla devastazione totale: potremmo ritrovarci quinti in classifica, lontanissimi dalla vetta, oppure magari accorciare dal terzo posto… Ieri c’è stata la notizia del rinnovo di Kolarov, ed è una notizia molto positiva. Friedkin? Vi posso garantire che noi qui non sappiamo niente di niente di quello che sta succedendo a livello societario, ed è giusto così perchè non è il nostro lavoro. Non è che Pallotta chiama noi per dirci di Friedkin. Le notizie che circolano in merito sono molto scarse e scarne. Vi posso garantire che al momento non c’è nulla, e quando ci saranno novità concrete noi saremo i primi a raccontarle…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “Spinazzola? Mi sembra che la stagione ti sta dicendo che Petrachi prevedeva. E se tu a fine stagione prosegui con l’accoppiata Spinazzola-Kolarov, secondo me fai un errore… Io spero che Spinazzola risolva i suoi problemi fisici, non puoi avere un giocatore con difficoltà fisiche e un 35enne in un ruolo importante come quello…

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Spinazzola ora, anche quando sta bene, tende a non giocare…Se l’anno prossimo Kolarov dovesse diventare un giocatore di sostegno a Spinazzola, che magari riesce a giocarti mezza stagione, la Roma ha pensato fosse meglio puntare su Spinazzola e, visto che non dà garanzie dal punto di vista fisico, ma ormai lo abbiamo comprato, piuttosto che comprare un terzino sinistro è meglio rinnovare a Kolarov…ma comunque rimane un’enigma… Batshuayi? Se puoi prenderlo, dovresti farlo subito…è un giocatore che, se parliamo di Petagna o Cutrone, parliamo di un altro livello…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “La Roma ha bisogno di certezze dal punto di vista fisico, e Spinazzola da questo punto di vista non ne dà. Dal punto di vista tecnico ho dei dubbi: lui fa una partita trascinante e dieci no…Io penso che un terzino sinistro di prospettive ci servirà da qui ai prossimi due anni. Uno lo avevamo già, Luca Pellegrini, e purtroppo lo hai perso per colpa di questa mannaia del 30 giugno… Ma quanto può essere stupida una legge che ti obbliga a fare cassa entro una certa data e poi il giorno dopo ti indebiti per una cifra maggiore…”

Franco Melli (Radio Radio): “Non so come si può considerare questa Roma, che fa bene e male indifferentemente…mi sembra che Fonseca non riesca a stabilizzare la squadra su livelli importanti… La Roma quest’anno doveva correre almeno per il secondo posto, la storia dell’ultimo decennio è quella, ora è sotto media…Considerando gli investimenti e le tradizioni, già i punti chi ci sono distanza tra Roma e Lazio sono tanti… Fonseca deve studiare qualcosa per Ronaldo, perchè la partita col Torino l’ha vinta Belotti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma per gli acquisti che ha fatto doveva lottare per entrare in Champions, e quello sta facendo…la Roma è quarta, per me sta facendo un’ottima stagione. Qui si mette la cosa in rapporto alla Lazio, e per questo c’è malumore… L’anomalia è la Lazio, la Roma sta facendo il suo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Se la Roma dovesse perdere con la Juve e la Lazio battere il Napoli, ci sarebbero dieci punti di distanza alla fine del girone di andata…sarebbero tantissimi…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il problema della Roma non deve essere la Laziol, chge sta facendo un campionato, strepitoso, il problema della Roma è l’Atalanta…Io non vedo questa necessità di disfattismo o di terrore… Gli ultimi Roma-Juve contavano poco, arrivavano a fine stagione, questa invece è diversa. Ma io non penso che la Roma sia quella vista col Torino…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Juve è favorita, non è super favorita, ma la partita col Torino da parte della Roma è arrivata inaspettata…ora serve rivalsa, dimostrare che è stato solo un episodio. Ma davanti hai una squadra che ti può far male, la Juve lo ha dimostrato col Cagliari…”

