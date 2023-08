Calciomercato Roma, vicino il trasferimento di Zapata: Mourinho spinge per la chiusura

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto sta spingendo per chiudere l’affare Duvan Zapata con l’Atalanta dopo che l’affare Marcos Leonardo sembra definitivamente sfumato.

Secondo il sito di Sportitalia infatti la trattativa sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, col forcing giallorosso delle ultime ore che sembrerebbe aver dato i suoi frutti.

Anche José Mourinho si sarebbe speso molto in tal senso per spingere il club alla chiusura della trattativa. Zapata dunque sembra essere il prossimo rinforzo per l’attacco giallorosso, seguiranno aggiornamenti.