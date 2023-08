Follieri, il comunicato di risposta ai Friedkin: “Inviata un’offerta per avviare trattative formali. Smentita della Roma inspiegabile” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra non essere conclusa la querelle tra Raffaello Follieri e i Friedkin sulla presunta offerta che l’imprenditore italiano avrebbe presentato per l’acquisto del club.

In questi minuti Follieri ha reso noto un comunicato nel quale afferma: “In merito alla smentita della AS Roma sulla presentazione di un’offerta non vincolante di acquisto della società da parte mia, Raffaello Follieri, preciso quanto segue: l’offerta è stata inviata alla Neep Roma Holding srl e alla Romulus and Remus Investments LLC nella giornata di oggi Venerdi 11 Agosto 2023, alla seguente Email: asromaspa@legalmail.it, allo scopo di avviare trattative formali.

La smentita della As Roma è quindi del tutto inspiegabile e non veritiera. Raffaello Follieri riconferma di voler Acquisire la Totalità delle quote della As Roma per rilanciare la squadra a livello Internazionale. I miei Legali tuteleranno la mia Immagine e la reputazione in ogni sede competente”.